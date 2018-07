VIDEO: Bekijk hier hoe Galama, Kramer en Kramer de NFM wonnen

Met een sprong van 20.41 meter won Oane Galama zaterdagavond in eigen dorp. Tessa Kramer, eveneens afkomstig uit It Heidenskip, won bij de vrouwen en ook voor haar was het een thuiswedstrijd. Over haar 14.66 meter ging geen enkele concurrente.

Galama en Kramers dorpsgenoot Freark Kramer sprong met 18.13 meter het verst bij de junioren.