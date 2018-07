Storing brug Stroobos zorgt voor problemen op water en weg

De brug is bij het openen halverwege stil blijven staan. Dat zorgt ervoor dat zowel verkeer over de weg als op het water niet verder kan. Hoe lang de storing nog duurt is niet bekend. Verkeer op de weg kan omrijden via Augustinusga of Lutjegast.

Zondagmiddag was er ook een storing op de spoorbrug HRMK bij Leeuwarden en ook die kon daardoor niet bediend worden. Die storing was later op de middag weer voorbij.