Doorzagen tunnel Joure moet verdere schade aan huizen voorkomen

Het slopen van de oude tunnel in de Hollandiastraat tussen Joure en Scharsterbrug wordt voortgezet. De sloop was eerder stilgelegd, omdat drie woningen in de buurt schade hadden opgelopen door de trillingen. Er is nu gekozen voor een alternatieve sloopmethode: de tunnel wordt in stukken gezaagd.

In het najaar moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Dat staat in de laatste nieuwsbrief van het project Knooppunt Joure. Daarin wordt ook gemeld dat de snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur, die nu bij het knooppunt geldt, waarschijnlijk eind augustus of begin september verdwijnt.