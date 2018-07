Vermissing: twee meisjes van 13 en 14 jaar weggelopen uit behandelcentrum

In Leeuwarden worden twee meisjes vermist. Ze zijn 13 en 14 jaar oud, en ze zijn al twee dagen weg. Vrijdagavond zijn ze rond half twaalf verdwenen uit een instelling in Leeuwarden. Volgens de politie zijn ze te voet vertrokken. Beiden zijn blond, en beiden hadden ze een tas bij zich.

Het 13-jarige meisje was vorige week ook al weggelopen. Ze is toen een dag later teruggevonden op het station in Leeuwarden. De politie vraagt mensen die weten waar de meisjes zijn om zich te melden.