Vlieland haalt op zaterdagmiddag geen oud papier meer op, dat is te gevaarlijk

Op Vlieland wordt het oud papier straks niet meer op zaterdagmiddag opgehaald. Door de drukte in het dorp is dat niet meer vertrouwd. Dat meldt de gemeente.

Het papier wordt opgehaald met een vuilniswagen. Vooral in de Dorpsstraat zou dat gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Niet alleen voor de vrijwilligers die het papier ophalen, maar ook voor toeristen en andere mensen in het dorp.

Het papier werd altijd na 13:00 uur opgehaald. In september wordt dat anders. Dan gebeurt het 's ochtends. In het dorp is het dan rustiger. Het papier moet dan om 09:00 uur klaar zijn.