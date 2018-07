Brandweer vraagt bosbezoekers auto's goed te parkeren

Speciaal materieel

Het is bij natuurbranden van groot belang om zo snel mogelijk te blussen. De brandweer zet bij de natuurbranden speciaal materieel in, dat aan de omstandigheden is aangepast. Bijvoorbeeld tankautospuiten met aandrijving op alle wielen die goed door natuurgebieden kunnen rijden.

Daarnaast houdt de brandweer grote bakken met wel 15.000 liter water achter de hand, zodat er genoeg bluswater is.