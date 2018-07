Metalfestival Dokk'em Open Air komt terug, en er verandert eigenlijk niets

"Het organiseren van een festival brengt veel werk met zich mee en is niet zonder financieel risico," zei Jort Visser van de organisatie in 2016. "Daarnaast hebben we zes keer in elf edities moeten wisselen van terrein. Dat is elke keer weer een uitdaging."

"Dokk'em Open Air is een vaste waarde geworden in de regio. Maar na al die jaren heeft de organisatie behoefte aan een pauze. Vanwege de drukte met onze banen, eigen bedrijven en gezinnen willen we graag even op adem komen."

Nu komt er toch een twaalfde editie. Dat meldt de organisatie online. Volgend jaar is het zover, op 28 en 29 juni, op de Parklaan in Dokkum. Daar was het festival ook in 2014 en 2015. "De beste locatie die we tot nu toe hebben gehad. Bomen, veel gras in combinatie met verharde aanloopwegen zorgen voor een perfecte festivalsfeer," zegt de organisatie.

De formule van het festival, met een groot podium in de open lucht, blijft gelijk aan de eerdere edities. Na de zomer maakt de organisatie bekend welke bands er gaan optreden. Dan begint ook de kaartverkoop.