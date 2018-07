Oudste man van de Benelux (108) woont in Dokkum

Eelke Bakker uit Dokkum is zaterdag 108 jaar oud geworden. Daarmee is hij de oudste man van de Benelux. Bakker is geboren op 28 juli 1910, in Ballum, op Ameland. Hij viert zijn verjaardag zaterdag bij zijn zoon in Damwoude. Daar is burgemeester Marga Waanders van Doneradeel ook op bezoek gekomen.