Strandpaviljoen Stavoren wordt gesloopt na uitslaande brand

Het is nog maar de vraag of het lukt om op korte termijn een noodvoorziening te regelen. Volgende week begint de bouwvak. De eigenaren denken dat het niet meer haalbaar is om voor die tijd alles voor elkaar te hebben.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Toen de brandweer aankwam, konden ze het gebouw al niet meer in. Ze moesten van buitenaf blussen.

Zaterdag wordt het strandpaviljoen gesloopt.