Bestuur KNKB wil iedereen laten meedenken over veranderingen

Een andere stelling van Kuperus gaat over de regel dat kaatsers nu alleen voor hun eigen afdeling uit mogen komen. Is dat nog van deze tijd, vraagt Kuperus zich af. "Daar mag iedereen even over nadenken. Ik kan me geen sport voorstellen waarin je moet uitkomen voor het dorp of de stad waarin je woont. Daar blijft het kaatsen achter en is het wel heel traditioneel. Als je dan in een plaats woont met maar een kaatser, kun je eigenlijk niet meedoen met de afdelingswedstrijden. Ik zou graag willen dat mensen daar over nadenken."

Over de toekomst van het kaatsen wordt al jaren gediscussieerd, maar het is een moeilijk proces. "Daarom moeten we het er in elk geval met de verenigingen over hebben", zegt Kuperus. "We moeten met voorbeelden komen dat verenigingen de noodzaak voelen om te veranderen. Het lijkt me een geweldige uitdaging om daar na dit seizoen met de verenigingen over te brainstormen. Ik wil ook dat de kaatsers en de toeschouwers er iets van vinden, iedereen moet er iets van vinden."