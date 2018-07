VLOG: de Tall Ships verblijven in Noorwegen

"Ook hier is het warm", vertelde Nienke vrijdag in het radioprogramma Weistra op Wei. "Niet zo warm als in Nederland, maar wel ongeveer 30 graden."

Ze hebben de afgelopen week niet geracet. De reis van Esbjerg naar Stavanger was een 'cruise in company', legt Nienke uit. "Dan hebben we wat oudere gasten aan boord."

"We zijn even de fjorden in geweest. Dat was heel mooi, want normaal gesproken zie je alleen maar water. We hebben ook even in de fjorden gezwommen."

De tweede etappe gaat van Stavanger naar Harlingen. Daar komen de Tall Ships vrijdag 3 augustus aan. Bij die tweede etappe gaan trainees mee. Die komen zondag in Stavanger en worden dan meegenomen in het echte leven op zee.