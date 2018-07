Nard Brandsma wint fierljeppen Buitenpost, Wisse Broekstra springt PR

Dik PR voor Wisse Broekstra

Wisse Broekstra uit Tzummearum zette bij de jongens een dik persoonlijk record neer. Met de 18.03 had hij zich bij de senioren zelfs geplaatst voor de finale. Voor dit seizoen had Broekstra (14 jaar) nog nooit 16 meter gesprongen. Met zijn verre afstanden is Broekstra, nog maar in zijn tweede jaar bij de jongens, nu ook klassementsleider bij de jongens. Hij is Rutger Haanstra voorbij, die in Buitenpost tweede werd. Broekstra is lid van de fierljepvereniging uit Winsum en daar worden op 11 augustus ook de Friese Kampioenschappen gehouden. Winsum heeft dus een favoriet voor een van de titels.

Bij de meisjes pakte Bente Vlas uit Heeg de overwinning. Met haar laatste finalesprong zette ze 14.37 neer en dat was verder dan de 14.13 van Tirza Boschma, die tweede werd. Femke Rispens werd met 13.74 derde. Zij raakte bij haar laatste sprong geblesseerd.