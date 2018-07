VIDEO: Zomerdrukte op en om het water

Ook bij Sopkafee Makkum is het druk op deze warme dagen. "Overdag is het nog wel te doen, maar 's avonds komt iedereen van het strand naar het terras en dan is het wel vol", vertelt Marit Jansen, die in de bediening werkt. De mensen hebben wel begrip voor het personeel dat in de warmte moet werken. "We doen ons best", vertelt Jansen. Voor het personeel is het wel heel warm, maar daar hebben ze iets op bedacht. "De servetjes zijn niet aan te slepen en we duiken af en toe de koelcel in", vertelt ze.