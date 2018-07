Ventilators roversgoed in de warmste week van het jaar

De vraag was vrijdag zo hoog dat de meeste elektronica- en doe-het-zelf-zaken besloten om het publiek al bij het winkelruit te informeren dat de ventilatoren uitverkocht zijn. Van deze zaken wilde of mocht geen enkele Omrop Fryslân te woord staan: Blokker, BCC en Praxis verwezen voor commentaar allemaal naar het hoofdkantoor.

De situatie bij MediaMarkt is anders. Halverwege de middag stonden ook daar lege stellingen op de plek van de ventilators, maar aan het eind van de middag werd een verse lading ventilatoren op de pallets de winkel in gereden. De belangstelling voor het apparaat is bijzonder groot. De ochtendvoorraad van 200 ventilatoren was binnen een paar uur op en ook met de tweede levering ging het snel. Sommige huishoudens liepen met wel drie ventilatoren de deur uit.