VIDEO: Paardendagen in Driezum Wâlterswâld

De hitte is zwaar voor mensen, maar de paarden die meedoen aan de Paardendagen in Driezum Wâlterswâld hebben het misschien nog wel veel zwaarder. Voor mensen is op dit moment het advies om zo weinig mogelijk te bewegen, en rustig te blijven. Maar dat kan eigenlijk niet als je meedoet aan een paardenmarathon. Verslaggever Andor Faber was vrijdag de volledige dag bij de marathon, en doet verslag.