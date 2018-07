Sterrenwacht Burgum verwacht drukte tijdens maansverduistering

De totale verduistering begint om half tien en eindigt om kwart over elf. Daarna duurt het nog zo'n twee uur voordat de verduistering helemaal voorbij is. Het is de langste maansverduistering van de 21e eeuw.

De laatste keer dat een maansverduistering te zien was in Nederland was in september 2015. Op 21 januari volgend jaar is er weer een. Daarna is het wachten tot september 2025.