"Sport moet onderdeel worden van onze levensstijl" vindt Sport Fryslân-directeur

"Sport moet een onderdeel van onze levensstijl worden", dat zegt Sport Fryslân-directeur Anne Jochem de Vries. "Het plezier om met elkaar te winnen en te verliezen, dat is het mooiste wat er is en dat vind je met name in de teamsporten". Hij noemt het jammer dat grote sportbonden over de afgelopen vier jaar een schrikbarende daling hebben gezien in het aantal leden. Het gaat dan met name om voetbal, tennis en paardensport waar tot wel 16% minder leden staan ingeschreven. Er zijn echter ook bonden die groeien, zoals die voor survival of free running, maar dat is te weinig om er weer balans in te krijgen.