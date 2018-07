Bond Friese Vogelwachten wil maatregelen van provincie tegen steenmarter

Ook de provincie heeft onderzoek laten doen, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. De bond wil dat de provincie dat zo snel mogelijk doet. De steenmarter heeft een beschermde status in Fryslân. Voorzitter Rendert Algra van het BFVW wil daarover praten met de provincie en gedeputeerde Johannes Kramer. Hij vraagt zich af of de beschermde status nog wel verantwoord is.

"Als je kijkt naar het slagveld onder de eieren en kipjes van de weidevogels, moet je je afvragen of de beschermde status van de steenmarter nog wel verantwoord is", stelt Algra.

Harde maatregelen

"Wij gaan ervan uit dat onze bevindingen overeenkomen met de resultaten van het experiment dat de provincie dit jaar heeft opgezet bij Aldeboarn." Hij verwacht dat de provincie ruim op tijd voor het broedseizoen van 2019 met harde maatregelen komt om de weidevogels te beschermen tegen de steenmarter.

Andere bekende predatoren zijn de zwarte roek en de vos.