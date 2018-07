Tresoar zoekt schrijver voor Macedonië

Kleine en minderheidstalen

Het doel van Other Words/Oare Wurden is om een netwerk op te bouwen van schrijvers in kleine en minderheidstalen in Europa. Naast Fryslân doen Baskenland, Ierland, Slovenië en Macedonië mee. Er ging al eerder een Friese schrijver naar Macedonië. Ook verbleven er al Friese schrijvers in Baskenland, Ierland en Slovenië. Leeuwarden verwelkomt op zijn beurt zeven buitenlandse schrijvers.

Tot 24 augustus kan er een voorstel worden ingediend. Voor onderdak wordt gezorgd. Ook is er een honorarium beschikbaar en worden de verblijfs- en reiskosten vergoed.