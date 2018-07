Fryslân is eigenlijk 'Amsterdam Lake District'

De Afsluitdijk, het Waddengebied en het Woudagemaal in Lemmer zijn drie van de vijf Werelderfgoedlocaties die zijn opgenomen in deze Amsterdam Lake District Tour. Het gaat om een bustour van tien uur met start en aankomst in Amsterdam. Met de naam 'Amsterdam Lake District' als omschrijving van Fryslân, speelt Kuindersma in op de relatieve onbekendheid van Fryslân bij de internationale toerist en de populariteit van Amsterdam.