Boete voor hond in warme auto

Een 57-jarige inwoner van Heerenveen heeft van de rechter een boete gekregen van 375 euro omdat hij zijn hond in een warme, afgesloten auto had achtergelaten. Dit gebeurde vorig jaar mei in Heeg, toen het zo'n 24 graden was.

De auto stond in de volle zon en omstanders zagen dat het dier het warm had. Ze spraken de politie aan. Die zagen de eigenaar even later lopen. De man zei dat de hond hooguit twintig minuten in de auto had gezeten. Volgens de rechter was dat langer en was het in de auto flink warm geworden. De eigenaar was vrijdag niet op de zitting.