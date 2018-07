Minder hindernissen bij paardenmarathon Paardendagen

De organisatie van de Paardendagen in Driezum-Wâlterswâld heeft donderdag besloten het aantal hindernissen bij de paardenmarathon aan te passen. Dat vanwege de hoge temperaturen die vrijdag worden verwacht. De wedstrijd zal worden verreden over de helft van het eerdere aantal hindernissen. Alle combinaties zullen de vaardigheidsproef rijden; daarnaast zullen de pony's alle even hindernissen rijden, en alle paarden de oneven hindernissen.

Afgelopen dinsdag nam de organisatie van de Paardendagen ook al maatregels vanwege het warme weer.