Succes breekt VVV Leeuwarden op: filiaal Oldehoofsterkerkhof dicht

De vestiging op het Oldehoofsterkerkhof is maar enkele maanden open geweest. De andere locatie wordt veel beter bezocht. ''Hier bij de Oldehove komt maar zo'n 10 procent van het totaal. Die verhouding ligt anders dan wat we in eerste instantie dachten. Dit plekje zal gemist worden, maar we hadden de grote bezoekersstroom niet verwacht en dus moeten we hier nu sluiten'', zo zegt Van der Meulen.

Achmeatoren

Ze is niet bang dat vele toeristen het VVV-kantoor bij de Achmeatoren niet kunnen vinden: ''Het is hier maar 500 meter vandaan, daar ben je zomaar. En de automaten met een plattegrond van de stad, staan bij de uitgangen van de parkeergarage. Dit is de enige goede keuze. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.''