Stadscamping Dokkum heeft het erg druk

De stadscamping van Dokkum aan de Harddraversdijk heeft het erg druk en dan is de bouwvak nog niet eens begonnen. Het mooie weer speelt natuurlijk een belangrijke rol daarin. De camping is eigenlijk wel bijzonder, want die heeft ook nog een haven, waar vele boten liggen. Eigenaar Gerke Jagersma laat weten dat hij een van de beste seizoenen heeft sinds hij vijftien jaar geleden de zaak overnam.