Vitens: Waterverbruik in Fryslân is vooral 's avonds uitzonderlijk hoog

Tegen de trend in

De zomer van 2018 is 'spannend' voor drinkwaterbedrijf Vitens. Het bedrijf is gewend dat zomers het waterverbruik in Fryslân wat terugloopt; de industrie verbruikt minder water en er zijn veel mensen op vakantie. Dit jaar is het beeld helemaal anders; vooral 's avonds loopt het waterverbruik de spuigaten uit. Tot 's avonds laat is het waterverbruik wel de helft meer dan anders.

Hannema weet dat een groot gedeelte van dat water wordt gebruikt voor de tuin. Voor Vitens is dat een groot probleem, want de waterproductie van de avond is eigenlijk nodig om de reservoirs weer op tijd bij te vullen voor de andere dag.