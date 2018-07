Sportclub Heerenveen heeft relatief goedkope seizoenskaarten. Het gaat dan om de seizoenskaart voor de wedstrijden in 2018/2019 in de eredivisie.

Een seizoenskaart kost bij Heerenveen op z'n goedkoopst 190 euro. In vergelijking met PSV is dat redelijk goedkoop, daar kost een kaart ten minste 275 euro. De goedkoopste club in de eredivisie is Heracles Almelo. Daar kost een kaart 149 euro.