Brand op Schiermonnikoog lijkt onder controle

De brand bevond zich op de westpunt van het eiland. Met een wind die voornamelijk uit oostelijke richting kwam, lijkt het erop dat de natuur de brandweer een handje hielp. Op het eiland is meteen na de brandmelding opgeschaald naar een grote brand. Dit had te maken met de grootte van het gebied waar de brand was, en met de mogelijkheid dat er nog toeristen in de omgeving aanwezig waren.

Brandweer en boeren hebben samen geprobeerd om het vuur zo snel mogelijk uit te krijgen. Dit werd onder andere gedaan door het inzetten van trekkers met giertanks.