Eerste otter door duiker bij de Grote Wielen

Otterdeskundige Harrie Bosma heeft op camerabeelden gezien dat na een jaar de eerste oversteek is geslaagd. Er leven drie of vier otters in een groter natuurgebied bij De Wielen. Het streven is om een goede ecologische verbinding te maken tussen de beide Natura2000-gebieden Grote Wielen en Alde Feanen.

De provincie en It Fryske Gea hebben vorig jaar gaas gespannen bij de Grote Wielen van Oentsjerk tot aan Leeuwarden om te voorkomen dat otters de weg oversteken. Bij Gytsjerk was al een passage gemaakt ,maar de Groningerstraatweg vormde tot nu toe een obstakel om van de Grote Wielen naar de Kleine Wielen te komen. Dat probleem lijkt opgelost, nu de duiker wordt gebruikt.