Marian Jager: "We moeten allemaal zuinig zijn met water"

Wetterskip Fryslân heeft maandag over dat sproeiverbod overleg gehad met LTO. Daarbij is ook een uitzondering afgesproken: bouwboeren mogen enkele gewassen, die anders volledig mislukken, 's nachts wel besproeien. Het is echter onbekend hoelang die uitzondering geldig blijft. "De situatie kan per dag en zeker per twee dagen veranderen. Boeren doen er daarom verstandig aan om onze website in de gaten te houden. We hebben natuurlijk oog voor het economisch belang van de boeren, maar we moeten ook rekening houden met andere zaken", zegt Jager.