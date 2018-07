Wallaby doodgereden op de N351 bij Oosterwolde

Een automobilist reed in de richting van Oldeberkoop toen er ineens een wallaby voor zijn auto sprong. Hij kon de kleine kangoeroe niet meer ontwijken en botste tegen het dier aan. De wallaby overleefde het ongeluk niet. De auto had behoorlijke schade en moest worden weggesleept.

Het is onduidelijk waar het dier vandaan komt, en hoe het in de Friese natuur is beland.