Oudeschoot begint na de zomer met integraal kindcentrum

Oudeschoot krijgt na de zomer een integraal kindcentrum. Daarin komen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp bijelkaar. Het integraal kindcentrum Skoaterwiis is een initiatief van scholennetwerk Ambion Holding, Kinderwoud kinderopvang en de gemeente. In het centrum komen kinderen van twee jaar of ouder terecht, voor 16 uur per week. Deze aanpak geldt in ieder geval voor de komende drie jaar.