Wat is vandaag de heetste plek in Fryslân?

Zou het in de bossen van Appelscha zijn, of toch midden op het Wilhelminaplein in Leeuwarden? Er zijn veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat het op de ene plek net iets warmer is dan op de andere plaats. Omrop Fryslân wil graag weten waar het donderdag het warmst is, en vraagt daarom alle luisteraars en lezers om een foto in te sturen met de lokale temperatuur.

Hoe werkt het?

Meedoen is heel gemakkelijk: maak een foto van een ouderwetse thermometer op de plaats waar je op dat moment bent. Dus niet een foto of een screenshot van de mobiele telefoon met een weer-app, maar echt zo'n mooie kwikthermometer of een digitale op bijvoorbeeld een muur of bij een tankstation. Maak de foto bij voorkeur wel in de schaduw zodat er een eerlijke vergelijking kan plaatsvinden. Stuur deze foto via de Omrop app, of fia dit formulier, en vertel er wel even bij waar de foto gemaakt is.

Donderdagavond zal dan de balans opgemaakt worden, en kunnen we officieel de warmste plek in Fryslân bekendmaken.