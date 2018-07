Friezen steeds alerter op huidkanker en melanomen

Friezen komen steeds sneller in actie als ze verdachte plekjes op hun huid vinden. Dat zegt dermatoloog Robert Vodegel van ziekenhuis MCL in Leeuwarden. En dat is maar goed ook, want het aantal mensen met huidkanker neemt nog steeds toe.

"Wij hebben de afgelopen jaren in Nederland veel aandacht besteed aan preventie. Wat kun je zelf doen om de kans op huidkanker drastisch te verkleinen? Daar plukken we nu de vruchten van, want in het MCL merken we dat mensen zich in een steeds vroeger stadium melden. Dat is positief, want huidkanker en melanomen in een vroeg stadium kunnen we relatief goed behandelen."