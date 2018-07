Sproeiverbod van kracht in Fryslân

"Het is een pijnlijke maatregel, maar wel noodzakelijk."Dat zegt Tineke de Vries, regiobestuurder van LTO-Noord. "Het kan niet anders, maar de gevolgen zijn wel groot. Zo zou grasland beschadigd raken door het niet besproeien van het land. Dat betekent dat het gras mogelijk opnieuw moet worden ingezaaid. Ook heeft de droogte grote gevolgen voor gewassen en kunnen boeren daardoor worden gedupeerd.

"Gesprek van de dag"

Volgens De Vries zijn de zorgen over mislukte oogsten groot. "Die zijn groot en worden met de dag groter." In Europa zijn al verscheidene gebieden waar oogsten verloren zijn gegaan door de droogte. Zover is het hier nog niet. "Noord-Nederland is nog niet de slechtste plaats. Maar de zorgen zijn er wel. Het is het gesprek van de dag."

LTO probeert haar leden zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die Wetterskip Fryslân neemt, en hoe de boeren daarop kunnen anticiperen. Over schaderegelingen wordt nog niet gepraat. "Dat is op dit moment nog te prematuur", zegt De Vries. "Maar als deze situatie nog lang duurt en er komen grote schadegevallen uit voort, dan zullen wij uiteraard ons best doen voor de boeren."