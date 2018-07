Recensie: Aïda: wereldprestatie in Spanga

Onder tropische omstandigheden was dinsdagavond de première van Aïda in Spanga en het was geweldig wat ze daar presteerden met die hitte. Vol passie en energie, met veel kleding aan, werd er gezongen en gespeeld zodat het een lust voor oog en oor was om ernaar te kijken en te luisteren. En het was volgens mij als 'leek' van een heel hoog niveau. Ik heb geen enkele misser in muziek, zang of spel kunnen ontdekken.

Het decor zag er in al zijn eenvoudig prachtig uit, heel functioneel ook, en de filmbeelden op en in het decor deden hun werk voortreffelijk! Daar werden ook mooie grapjes mee uitgehaald, zoals twee spelers die tijdens het zingen door een deur in het decor verdwijnen, en net op dat moment stappen ze de film in en zingen en lopen ze zonden problemen verder en als ze dan door een andere deur het podium weer opstappen, verdwijnen ze weer uit de film zonder ook maar een hapering. Wat een timing is daar voor nodig!