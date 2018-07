Joodse begraafplaatsen in Leeuwarden en Gorredijk opgeknapt

In totaal zijn er zo'n 150 vrijwilligers actief, het grootste deel van hen in Leeuwarden. Daar is de opknapbeurt het hardst nodig, omdat in de bomen rond de begraafplaats veel roeken zitten. Die zorgen voor extra vervuiling.

Initiatief

Het initiatief voor de opknapbeurt komt van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, dat bij het werk geholpen wordt door de christelijke instelling Boete en Verzoening. Die vindt dat uit naam van het christendom in het verleden de joden teveel misstanden zijn aangedaan en wil met het opknappen van de stenen tot verzoening komen.