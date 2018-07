Berltsum wint Jong Feintepartij

Het was voor het eerst dat Berltsum de Jong Feintepartij, die sinds 2005 wordt gehouden, won.

In de halve finale was Berltsum met 5-3 en 6-4 te sterk voor Winsum en in de tweede omloop met dezelfde cijfers tegen Franeker 2. Berltsum had in de eerste omloop tegen de kaatsers van Arum gemoeten, maar die hadden zich afgemeld. De hoofdprijs in Easterein is de Zilveren Leest. Die ging met het team uit Berltsum mee naar huis.

Een van de jongens uit het winnende partuur, André van Dellen, speelt donderdag in de kaats-off voor een plekje op de PC.

Derde prijzen

Derde prijzen waren er voor Easterein 1 met Bote Jellema, Doede Rients Okkema en Remon Tie Bouma, en Winsum met Sipco Greidanus, Wessel Hilverda en Evert Pieter Tolsma.