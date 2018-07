De 55+ PC in Balk: ''Het is een groot succes''

De 55+ PC heeft wel andere gewoonten dan de normale PC. Zo betekent de afkorting niet hetzelfde. ''Van de KNKB mocht de 55+ wedstrijd niet 'PC' in de naam hebben, omdat het geen officiële wedstrijd is'', zegt Berkenpas. ''PC betekent daarom bij ons Promotie Club en dan hebben we ook nog in kleine letters Friese Kaatsclub eronder gezet. Zo mocht het wel.''

Ook komen niet de winnaars van het jaar ervoor met paard en wagen op het veld, maar gaan de winnaars naar de prijsuitreiking met een treintje door het dorp.

Siep Berkenpas

Berkenpas is op de basisschool begonnen met kaatsen. ''Als het pauze was, rende ik zo snel mogelijk naar de perken voor het mooiste plekje.'' Zo is de liefde begonnen en nu is hij er al vijftig jaar lid van de kaatsvereniging. Ook zijn vrouw is gek van kaatsen. ''Ze zit al 35 jaar bij de vereniging en doet altijd het eten en drinken voor de leden.''