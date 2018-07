Meerdere hulpdiensten zijn zojuist uitgereden naar Stiens, waar een explosie was in de patatkraam Anna's Patat aan de Uniawei. Volgens de brandwacht er momenteel nog brand. Er zijn geen personen meer in de patatkraam. Bij de explosie is een persoon ernstig gewond geraakt. Hoe de explosie is ontstaan, is nog niet bekend.