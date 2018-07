Ard de Graaf over Cambuurstadion: "Het zijn heel spannende momenten geweest"

De eerste paal kan nu nog niet meteen de grond in. Daarvoor moeten eerst nog andere stappen worden gezet. De Graaf doet een opsomming: "De politieke besluitvorming op planologische zaken, dan een bestemmingsplan maken en aanvragen, waar mensen op kunnen reageren. Daarna kunnen we een omgevingsvergunning aanvragen. Al die stappen zijn opgenomen in de planning."

Huidige schoolgebouw te oud

De Graaf is vooral blij dat zijn voetbalclub een nieuw onderkomen krijgt. Van Bruggen gaat het om de huisvesting voor zijn school: "Wij willen een goed onderkomen voor onze docenten en studenten. Het gebouw dat we nu hebben is grotendeels te oud. We hebben bijvoorbeeld geen ventilatie. Dat kan natuurlijk niet meer." Ook de nieuwe locatie is voor Friese Poort belangrijk. "Vooral de opleidingen Handel & Economie willen we in de praktijk hebben. Daarom willen we ook fysiek tussen de bedrijven zitten."

Het stadion moet halverwege 2021 klaar zijn. De Graaf heeft er vertrouwen in. "Dat heb ik altijd gehad, maar dat is nu alleen maar sterker geworden. Het zijn heel spannende momenten geweest, dus het is deels ook opluchting."