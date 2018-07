Ondanks hitte gaat jubileumeditie 55+ PC door

De organisatie heeft nog getwijfeld om de wedstrijd te laten doorgaan, zegt voorzitter Rene Anema. ''Er is een nationaal hitteplan. Maar het gaat hier om een jubileumeditie. Bovendien houden we de deelnemers goed in de gaten en is er genoeg water.'' Bij de bovenlijn staan waterflesjes en ook de deelnemers houden elkaar goed in de gaten.

Hitteplan in de lade

In het nationale hitteplan wordt vooral gevraagd goed te letten op de ouderen. Die moeten genoeg drinken en zich niet te druk maken. Het plan lijkt hier in een lade te liggen. De mannen op het veld zijn bloedfanatiek. Ze rennen en maken zelf slidingen om ballen te pakken. Anema: ''Ja, dat heb je met deze groep. Ze zeggen dat ze het rustig aan doen maar inmiddels vliegen ze over het veld.''

De deelnemers zelf zijn kwalijk te horen: ''Ach ja, het is warm. We maken ons maar niet al te druk.'' Hoe zich dat verhoudt tot het fanatisme op het veld. ''Je wilt natuurlijk wel winnen. En dit is voor ons al een versnelling lager, haha.''