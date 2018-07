Mega Vrije Piraten Festival van Veenklooster naar Quatrebras

Het Mega Vrije Piraten Festival in Veenklooster gaat naar een andere locatie. Het festival is zo populair dat het niet meer in Veenklooster kan. Na overleg met de diverse gemeenten is besloten het festival, dat op 15 december is, nu in een verwarmde feesttent bij Quatrebras te zullen houden. De veiligheid is dan beter gegarandeerd.

De bezoekers die op Veenklooster hadden gerekend, kunnen voor drie euro een retourticket kopen om van Veenklooster naar Quatrebras te gaan. Het evenement is bijna uitverkocht.