Mevrouw Van Weperen (96): Ik doe niet zo heel veel met dit weer

Mevrouw Van Weperen uit Oosterwolde is enkele maanden geleden verhuisd. Ze kon naar een ouderenhuis, maar maakte - op haar 96ste - de keuze voor een zelfstandige woning in het centrum van Oosterwolde. ''De woningbouw vond dat ook wel bijzonder, geloof ik. Maar ik heb het liefst mijn vrijheid en wat ruimte om me heen. Dat ben ik natuurlijk ook zo gewend als boerin.'' Koken doet ze zelf en daar wil ze mee doorgaan zolang dat gaat. Met behulp van de thuiszorg en haar kinderen redt ze zich wel, maar ze heeft het niet zo op het warme weer van deze zomer. ''Ik zweet en ik zweet maar. Ik doe niet zo veel momenteel.'' Mevrouw Van Weperen doelt daarmee op haar grote hobby: handwerken. Ze beleeft daar normaliter een hoop plezier aan, maar met het warme weer lukt dat nu niet echt.

Met het warme weer doet mevrouw Van Weperen er verstandig aan haar ambitie bij te stellen, zegt verpleegkundige Marjan Punter van thuiszorg De Friese Wouden. Van haar krijgt mevrouw Van Weperen 's ochtends een kopje bouillon en een glas water. "Een lager tempo en extra drinken, daar gaat het om", zegt Punter. "Wij proberen de mensen wat meer aandacht te geven en drinken extra water met ze." De werkdruk is vanwege het warme weer ook een beetje naar beneden bijgesteld. Alle adressen worden aan meer collega's verdeeld. zodat iedereen wat meer aandacht kan krijgen. "De ochtendroute gaat nog wel, want dan is het nog niet zo heet. Maar 's avonds is dat echt nodig", zegt Punter. Zij doet haar werk op een dienstfiets.

Deze zomer is niet de eerste warme zomer die Van Weperen heeft meegemaakt in haar lange leven. De warme zomer van 1959 staat haar nog duidelijk bij. Het land bracht toen veel te weinig voedsel op voor de 28 koeien die de familie Van Weperen toen had. ''We moesten toen voer bijkopen. Een warme zomer kost altijd geld, moet je maar rekenen.'' Ze vraagt haar zoon om extra ijsjes te kopen in de supermarkt, want dat helpt ook tegen de warmte.