Eend op Ameland zit vast in gesmolten asfaltweg

Het asfalt is door de warmte erg zacht geworden en gesmolten. Ook de veren zaten onder de pek. Bovendien had de eend dorst en was ze gestrest. De dierenambulance van Ameland kon het beestje na een uurtje bevrijden. Het asiel Fûgelpits bij Lauwersmeer wast de eend.

Volgens medewerkers van de dierenambulance hadden ook fietsers last van het gesmolten asfalt. Er liepen allerlei sporen van fietsbanden over de gladde weg. De asfalttemperatuur kan met dit weer oplopen tot 80 graden. Omdat de eend zich bij het bevrijden verzette, kwamen ook de kleren en schoenen van de medewerkers onder de pek. Die zijn weggegooid.