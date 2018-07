De nieuwe Friese zakagenda ligt in de winkels

De 44e editie van de Friese zakagenda (it Fryske Bûsboekje 2019) ligt in de winkels. De afgelopen week is het boekje door vrijwilligers in Fryslân verspreid. Thema dit jaar is 'familie'. De zes finalisten, die op 6 juni meededen aan het Groot Fries Dictee (Grut Frysk Diktee), hebben de zakagenda toegestuurd gekregen. De eerste editie van de zakagenda is die van 1976.