Friezen wandelen en winkelen graag

Aan het onderzoek hebben bijna 2.000 mensen tussen de 18 en 75 jaar meegedaan. Meer dan de helft van de Friezen hekelt de hoge entreeprijzen van een uitstapje. Drukte en smerige toiletten zijn ook een reden van ergernis. Friezen maken gemiddeld dertien uitstapjes per jaar. "We zouden graag vaker een uitstapje maken, maar de hoge kosten houden dat tegen", zeggen veel Friezen.

Fries Museum

Voor de komende zomer staan bij veel Friezen een bezoek aan een stad, uitstapjes in de natuur en een bezoekje aan een zwembad of het strand op het programma. Het Fries Museum is het meest favoriete museum in onze provincie. Een meerderheid van de Friezen is trots op de uitstapjes in de eigen provincie. We geven gemiddeld 343 euro per jaar uit. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 416 euro.