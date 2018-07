Realisatie nieuw Cambuurstadion dichterbij: Friese Poort doet mee

ROC Friese Poort doet mee aan de realisatie van het WTC-gebied en het nieuwe Cambuurstadion. Het opleidingencentrum heeft er vertrouwen dat ze op 1 juli 2021 kunnen starten in het nieuwe stadion. Friese Poort heeft afspraken gemaakt met de Stadion Ontwikkeling Cambuur en de gemeente Leeuwarden over het halen van 1 juli 2021 als uiterste opleverdatum. Deelname van Friese Poort is belangrijk voor het doorgaan van de plannen.