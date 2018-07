Gaswinbedrijf wil vergunning voor gaswinning in Noordzee boven Schiermonnikoog

Het gaswinbedrijf Oranje-Nassau Energie wil de gaswinning in de Noordzee boven Schiermonnikoog mogelijk doorzetten. Het bedrijf heeft na een geslaagde proefboring een vergunning aangevraagd. Het bedrijf zegt er wel bij dat het nog niet helemaal zeker is of er gas uit de bodem wordt gehaald. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de hoeveelheid gas in de bodem.