Oproep aan boeren: "Zet het land onder water voor de weidevogels"

Het valt voor de boeren nog niet mee om aan de oproep te voldoen. Langs het land van Jelte Bakker ligt de Holwerter Feart. Daar staat het water hoog. Door het openzetten van een schuif loopt het land onder water. Lang niet alle boeren kunnen dat doen. Sommige boeren hebben wel een pomp, maar vaak is de capaciteit te gering om het land onder water te zetten.

Ook regels kunnen de oproep tegenwerken. Boeren die in aanmerking willen komen voor de speciale subsidiepotten, die zijn er voor nat land, mogen hun land niet zomaar het hele jaar onder water zetten. Als uiterste datum geldt officieel 15 juni.

"Wij hebben al bij de instantie geïnformeerd of er een uitzondering kan worden gemaakt, maar we hebben nog niets gehoord. We hopen dat ze het door de vingers willen zien", zegt Hans Kroodsma. Jelte Bakker haalt zijn schouders op: "Als wij op alle regels moeten wachten, dan kunnen we wel stoppen met het weidevogelbeheer."