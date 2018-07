Rijkswaterstaat plaatst anti-zwemborden bij Prinses Margrietkanaal

Met deze temperaturen zoeken mensen vaker het buitenwater op, zo ook in het Prinses Margrietkanaal. Dat is niet zonder gevaar. Zo verdronk vrijdag een jongen in het kanaal bij Burgum.

De borden zijn bedoeld om zwemmers extra te wijzen op het zwemverbod in vaarwegen en bij bruggen, sluizen en havens. Zwemmers riskeren een boete van 140 euro.